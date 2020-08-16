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Radyolojide yapay zeka dönemi

İZMİR HABERLERİ  | 16.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Radyoloji Uzmanı Dr.

Radyolojide yapay zeka dönemi

Radyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Öz Özcan, yapay zekanın artık MR, mamografi ve tomografi çekimlerinde kullanıldığını belirterek, “Yapay zeka örneğin iki mamografi filmini karşılaştırabildiği gibi, mamografi, MR ve tomografi filmlerinde insan gözünün fark edemediği milimetrik şüpheli alanlara da dikkat çekerek tanıda radyoloji uzmanlarının elini güçlendiriyor” dedi.
Teknoloji ilerledikçe tıbbın insan sağlığı açısından sunduğu imkanlar da artıyor. İzmir’deki Özel ERA Radyoloji Merkezi Mesul Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ayşegül Öz Özcan, mamografi, MR ve tomografi çekimlerinin yapay zeka destekli gerçekleştirildiğini, bu sistemin radyolojik çekimlerin raporlandırmasında radyoloji uzmanlarına önemli avantajlar sağladığını belirtti. Yapay zeka destekli bir cihazın çalışma sistemi hakkında bilgi veren Dr. Özcan, “Yapay zeka şu an mamografi, MR ve tomografi çekimlerinde kullanılıyor. Mamografi çekiminden bir örnek verirsek; iki mamografi filmi yan yana konulduğunda yapay zeka size insan gözünün fark edemediği ufak bir kireçlenmeyi gösteriyor. Kireçlenmiş alan iyi huylu veya kötü huylu da olabilir. Prostat kanseri tanısında ise siz lezyonu görüp işaretleme yapıyorsunuz. Yapay zeka ise size ortalama genel bir skorlama veriyor. Öte yandan MR görüntüsünde, ‘Bu alan şüpheli’ diyerek radyoloji uzmanına ek bir bilgi sunuyor” diye konuştu.
Yapay zeka uygulamasının nöroradyolojideki kullanımının ise çok farklı olduğuna dikkat çeken Dr. Özcan, “Yapay zeka beyin loblarındaki küçülmeleri otomatik tespit edip hesaplıyor. Multiple Skleroz (MS) plaklarındaki değişimin haritalarını çıkartabiliyor. Bu bilgiler hastalığı takip eden uzman doktorlara tedavi konusunda ek bilgi sağlıyor” dedi.
Yapay zekanın, tanıda radyoloji uzmanlarının elini güçlendirdiğini kaydeden Dr. Özcan, uygulamanın radyoloji tetkiklerinin raporlandırma sürecindeki doğruluk oranını da yükselttiğini sözlerine ekledi. Dr. Özcan, merkezlerinde yapay zekanın MR, tomografi ve mamografi çekimlerinde kullanıldığını ifade etti.

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