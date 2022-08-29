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Rafadan Tayfa karakterleri Giresun'da çocuklarla buluştu

29.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafadan Tayfa karakterleri Giresun'da çocuklarla buluştu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterleri tarafından tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Botanik Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

İki seans sunulan ücretsiz tiyatro gösterisinde Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izleyen çocuklar, şarkılar ve oyunlara da eşlik etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Giresun rafadan tayfa

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