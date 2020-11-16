Rafael: Daha önce Beşiktaş’tan teklif aldım

Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United karşısında olağanüstü bir performans ortaya koyan Başakşehir’in Brezilyalı yeni yıldızı Rafael, verdiği röportajda Türkiye’deki ilk izlenimlerini ve transfer sürecini anlattı. Türkiye macerasına çok hızlı ve etkili bir performansla giriş yapan yıldız oyuncu daha önce Beşiktaş’tan da teklif aldığını söyledi. İşte Rafael’in beIN Sports’a verdiği röportaj…

“OKAN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM”

Başakşehir’de çok mutluyum, beklentilerimi karşıladı. Galibiyetlerle havamızı yakaladık. Buraya gelmeden Okan hoca ile görüştüm, takımın vizyonunu ve misyonunu bana çok iyi aktardı. Fikirlerimizin örtüştüğünü gördüm. Verdiğim performansla da karşılığını verdiğimi düşünüyorum.

“MANU’YA ÇOK SEVİNDİM”

Manchester United ile oynamak harika hissettirdi. Orası yuvam, harika sezonlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi’nde onlara karşı oynamak harika hissettirdi. Rakibimiz olduklarını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Onlara karşı oynamak harika bir duygu. Bakıldığında Rafael’in kendini bulduğu kulüp olarak MANU’yu söylerim. Benim için özel bir maç oldu.