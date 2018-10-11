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Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

İTALYA HABERLERİ  | 11.10.2018 08:36 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo ile bir dönem ilişki yaşayan İtalyan manken Raffaella Fico, eski sevgilisi ile ilgili tecavüz iddialarına yanıt verdi.

Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

Geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Cristiano Ronaldo ile bir dönem sevgili olduğu Balotelli'yi cinsel ilişki yönlerini kıyaslayarak "Balotelli yatakta Ronaldo'dan daha iyi" diyen ünlü model Raffaella Fico, şimdi de eski aşkına sahip çıktı. Fico, tecavüz iddiasıyla yargılanan Ronaldo için "Tecavüz edecek biri değil" dedi.

"RONALDO TECAVÜZ EDECEK BİR İNSAN DEĞİL"

Ronaldo'nun eski nişanlısı Raffaella Fico, Portekizli yıldız hakkında konuştu. Ronaldo'nun eski nişanlısı Raffaella Fico, tecavüz soruşturması devam eden futbolcunun tecavüz edecek bir insan olmadığını söyledi.

"BENİMLEYKEN ÇOK CENTİLMEN BİR İNSANDI"

Güzel model, ''Ronaldo ile aşk dolu 11 ay geçirdik. Kendisi benimleyken çok centilmen bir insandı. Evde bile çalışıyordu'' sözlerini kullandı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Raffaella Fico cristiano ronaldo juventus İtalya

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