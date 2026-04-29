Rakibine yumruk atıp bayıltan Esteban Andrada'ya rekor ceza! Bir daha forma giyemeyecek

Dünya futbolu, yeşil sahalarda eşine ender rastlanacak ve uzun süre unutulmayacak bir skandalla sarsılmıştı. Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, saha içinde sinirlerine hakim olamayıp rakip takım oyuncusuna yumruk atmıştı.

YUMRUK ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Esteban Andrada, saha içinde gördüğü kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayıp rakip oyuncuya saldırmıştı. Bu olay sonrası rekor ceza alması beklenen Esteban Andrada'ya büyük bir şok geldi.

BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEK

Zaragoza ile sezon sonunda sözleşmesi biten 35 yaşındaki Esteban Andrada, aldığı ceza sonrası Zaragoza kariyerini noktaladı. Sözleşmesinin uzatılması düşünülmeyen Esteban Andrada bir kez daha Zaragoza forması giyemeyecek.