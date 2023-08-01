Ramazan Bayramı nasıl yazılır? Ramazan Bayramı büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları kendi içerisinde farklı başlıklar altında incelenir. Bu başlıklardan biri de büyük harf kullanımıdır. Ramazan Bayramı gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazışmalarda birçoğumuzun kullandığı sözcüklerden biridir. Ramazan Bayramı bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca dini bir bayram olarak her sene kutlanmaktadır. Özel isimlerin yazımında yaygın olarak yazım hatasına rastlanılmaktadır. Bu yüzden Ramazan Bayramı sözcüğünde de sıklıkla imla yanlışı yapılmaktadır.

Ramazan Bayramı nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde sözcüklerin yazımında yanlışlık olduğunda ortaya manası net bir şekilde ifade edilemeyen cümleler çıkmaktadır. Yazımında sıklıkla yanlışa düşülen sözcüklerden biri Ramazan Bayramı’dır. Bu sözcük aslında bir özel isim olarak tabir edilmektedir. Ramazan Bayramı yazımı konusunda tereddüt yaşandığı vakit çoğunlukla Türk Dil Kurumunun çevrimiçi olarak varlığını sürdürdüğü sözlük sitesine bakılmaktadır. Bu sözlük sitesinden kelimelerle birlikte adların nasıl yazıldığını görebilmek ve ayrıca anlamlarına erişebilmek mümkündür. Bu bağlamda Ramazan bayramı TDK’ye göre sözlük manası şöyledir:

(İsim/Özel) Ay takvimi baz alındığında Şevval ayının ilk 3 gününü kapsayan dini bayram, Şeker Bayramı

Ramazan Bayramı büyük mü yazılır?

Dilimiz sözcük yönünden çok geniş olduğundan çoğu kelimenin yazım şeklinde imla yanlışı yapılmaktadır. Bu yanlışların düzeltilmesi için yazım kurallarının en iyi biçimde öğrenilmesi gerekmektedir. Ramazan Bayramı isminin yazımında da sıklıkla küçük harf hatasına rastlanılmaktadır. Bu yüzden pek çok kişi Ramazan bayramı küçük mü yazılır konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Türkçemizde özel isim olarak tabir edilen kelimelerin ilk harfleri her zaman büyük yazılır. Dilbilgisi kurallarına göre benzeri olmayan ve tek olan varlıklar, özel isim olarak ifade edilmektedir.

Kelimelerin doğru yazımıyla alakalı en doğru bilgiye veren ve ön plana çıkan sözlük sitelerinden biri TDK güncel Türkçe sözlüğüdür. TDK sözlüğüne baktığımızda Ramazan Bayramı kelimesi her zaman baş harfleri büyük olarak “Ramazan Bayramı” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün 1ramazan bayramı1 biçiminde küçük harf kullanılarak yazılması yazım kuralları yönünden hatalıdır. Bu bağlamda Ramazan Bayramı doğru yazılışı şu şekildedir: