YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte normal günlerde işlek olan Gazimuhtar, Üniversite, Binevler ve Karagöz gibi caddelerin boş olduğu ve sadece polis ekiplerinin görev yaptığı görüldü.

- Şanlıurfa

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

- Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

- Kilis

Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte, neredeyse her nokta bomboş kalırken şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

- Kahramanmaraş

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:10
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:45
Yatsı
21:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Binevler Çiğdem Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.