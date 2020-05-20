Ramazan davulcusunun bahşişini belediye ödüyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyes,i Ramazan ayının geleneği olan sahurda davul çalma uygulamasını anlaşmalı Ramazan davulcuları ile ücretsiz olarak yapıyor.

İlçede yapılan uygulama sayesinde vatandaşlar yerine ramazan davulcularına bahşişi İscehisar Belediyesi veriyor. İki yıldır uygulanan sahurda davul hizmeti hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemizde uzun yıllardır uygulanmayan ve unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayının en önemli geleneklerinden olan Ramazan Davulcusu uygulamasını geçen yıl yeniden başlatmıştık. Vatandaşlarımızdan uygulamamızla ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Geleneğimiz bu yıl da devam ediyor” dedi.



