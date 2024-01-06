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  4. RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

06.01.2024 19:31 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan İstanbul ekibi, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

BU SEZON 5. BERABERLİK

Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise 10 Ocak Çarşamba günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

YUSUF SARI SAKATLANDI

Yukatel Adana Demirspor'un önemli isimlerinden Yusuf Sarı, karşılaşmanın 89. dakikasında sakatlandı.

Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kaldı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edemedi. Yusuf'un yerine 90+1. dakikada Zeneli oyuna dahil oldu.

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