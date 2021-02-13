RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pandemiden dolayı verilen desteklerin radyoculara da verilmesini istediklerini söyleyen Şerbetçioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“UNESCO tarafından ilan edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günümüz kutlu olsun. Gelişen teknoloji ve dinleme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte dinleyiciye anında ulaşabilme ve dünyanın her yerinden dinlenebilme özellikleri sayesinde radyonun gücü ve önemi giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalar, hedef kitleye anlık ulaşabilme özelliği ile radyonun en güvenilir ve güçlü mecra olduğunu da ortaya koymuştur. Radyo aynı zamanda stratejik bir öneme de sahiptir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, tüm il ve ilçelerde yayın yapan radyolarımızın, halkı devletimizin yanında olarak hainlere karşı birlik olması için sokaklara, meydanlara çağırması radyonun stratejik önemini vurgulayan önemli bir örnektir. Yaklaşık bir senedir devam eden Pandemi sürecinde radyolarımız, Pandemi farkındalığını artırma ve halkımızı en doğru şekilde bilinçlendirme görevini de başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar nedeniyle reklam gelirleri düşen radyolarımız, telif, elektrik ve genel gider ödemelerini yerine getiremezken, Pandemi süreci ile birlikte gelirlerini tamamen kaybetmişlerdir. Pandemi sürecinden etkilenen sektörlere verilen desteklerin radyo yayıncılarımıza da verilmesini, ayrıca yıllardır hiçbir bedel almadan yayınladığımız kamu spotlarının bedeli dahilinde yayınlanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz. Radyo dosttur, arkadaştır. Radyo hayata ses verir, radyonuz hep açık kalsın”

