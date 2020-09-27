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Raylı sistem hatları birleşiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Otogar Kavşağı altında 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştirecek tünel bağlantı çalışması başladı.
Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak, kent içi ulaşıma rahatlık getirecek Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Otogar Kavşağı’ndan Konyaaltı Caddesi’ne kadar tüm hızıyla sürüyor.

Otogar kavşağında hat kazısı
Otogar Kavşağı’nda Antalya 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştirecek tünel bağlantısı çalışmaları başladı. Trafiğe kapatılan Antalya Bulvarı’nın Otogar Kavşağı (Terminal otobüs girişi) ile Anadolu Kavşağı arasında kalan kısmının batı aksı ve Anadolu Kavşağı’nın batı aksında iş makineleri tünel kazı işlemleri gerçekleştiriliyor. Sistemin tek yeraltı durağı olan ve 30 metre derinlikte yer alan Batı Gar İstasyonu’nda ilk peron katın kaba inşaatı tamamlanırken, ikinci katın kaba inşaatına başlandı.

Üst geçitler tamamlandı
3. Etap Raylı Sistem güzergahı boyunca yer alacak istasyonların ince işleri devam ederken, yine güzergah boyunca Otogar Kavşağı’ndan Falez Kavşağı’na kadar tüm katener direklerinin montajı tamamlandı. Katener telleri de etap etap monte ediliyor. Hafif raylı sistem güzergahında yer alan yaya üst geçit çalışmaları tamamlanırken, yürüyen merdiven sisteminin montajı ve çevre düzenleme çalışmaları da sona erdi.

Meltem ve hastane kavşağı hızla ilerliyor
Ray döşeme ve katener direk montajının tamamlandığı Meltem Caddesi’nden Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı’na kadar olan etapta hat üst yapısındaki parke imalatlarına başlanıyor. Meltem Caddesi’ndeki istasyon durağında ince işçilik çalışması yapılıyor. Hastane Kavşağı’ndan Falez Kavşağı’na kadar olan etapta katener direklerinin montajı tamamlanırken ray imalat çalışmaları hızla sürüyor. Hastane durağında hizmet verecek istasyonun kaba inşaatı da tamamlandı.

Konyaaltı’nda alt yapı tamamlanıyor
Proje kapsamında Falez Kavşağı ile Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önüne kadar olan bölümde alt yapı imalatları devam ediyor. Müze ile Meteoroloji Kavşağı arasındaki alt yapı çalışmalarının ise bu hafta tamamlanması planlanıyor. Ekipler kısa bir süre sonra da ray imalatı çalışmalarına da başlayacak.

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