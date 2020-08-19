Raylı Sistemler Kümesinden Hayri Avcı’ya teşekkür yemeği

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) tarafından TÜLOMSAŞ’daki görev süresi sona eren Hayri Avcı için sektörün gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı bir teşekkür yemeği düzenlendi.

Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) tarafından kurucu başkanları olan ve TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın “Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.” adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürülmesi sonucu görev süresi sona eren Hayri Avcı’ya katkılarından dolayı bir teşekkür yemeği düzenlendi. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen yemeğe Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar, üniversite temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

Yanar: Veda değil virgül koydu

Yemekte söz alan Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar, kümenin kurucu başkanı olan Hayri Avcı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Bunun Hayri Bey adına bir veda değil, bir virgül koyduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Şehre ve sektöre ciddi katkıları oldu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Hayri Avcı’nın değerli fikirleriyle hem şehrin hem de raylı sistemler sektörünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu aktardı. Başkan Kesikbaş, böylesi değerli bir ismin sektöre olan katkısının devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Hayri Bey çok iyi bir mühendis ve yönetici. Hayri Beyin yaptığı çalışmalara imrenmemek elde değil. Ar-Ge bölümünden tutun da bugüne kadar geliştirilmiş, ticarileştirilmiş birtakım çalışmaları özveriyle ve mühendislik azmiyle yaptı. Böyle bir birikimin çalışmalarına ve sektöre katkısının devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

9 yılda önemli işlere imza atıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Hayri Avcı’nın kurucu başkanlığını yaptığı Raylı Sistemler Kümelenmesinin 9 yılda önemli işlere imza attığını söyleyerek, “9 yıllık küme tarihinde Sayın Hayri Avcı’nın, TÜLOMSAŞ’ın ve firmalarımızın değerli katkılarıyla kümemiz önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Sektörün Eskişehir’deki potansiyeli konusunda önemli raporlamalar yaptı” dedi.

Şehrin tecrübelerinize ihtiyacı var

Hayri Avcı’nın Eskişehir’e güzel bir eser bıraktığını belirten Başkan Küpeli, “Bizlere güzel bir eser ve emanet bıraktınız. Hem şehrimize hem TÜLOMSAŞ’a hem de Raylı Sistemler Kümesine vermiş olduğunu tüm hizmetler için canı gönülden teşekkür ediyorum. Ancak sizin tecrübelerinize bundan sonrada çok ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

TÜLOMSAŞ’ı sektörün lokomotifi yaptık

Son olarak konuşan Hayri Avcı ise, “TÜLOMSAŞ’ı sektörün lokomotifi yaparak ülkemizdeki tüm çalışmalara öncülük ettik” diyerek şunları kaydetti;

“TÜLOMSAŞ’ı sektörün lokomotifi yaparak ülkemizdeki tüm çalışmalara öncülük ettik. Önemli bir oyun kurucu olan General Electric (GE) firmasıyla stratejik ortaklık yaparak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada tanınan bir partner olduk. Ülkemizdeki ilk raylı sistemler kümelenmesini kurduk. Üretimdeki gücümüzü Ar-Ge çalışmalarımızla destekleyerek, kendi markamızda lokomotiflerimizi, yük vagonlarımızı ve CER motorlarımızı global pazarda rekabet eder ürün haline getirdik. Kalite ve kontrolde rakiplerimizi geride bıraktık. Kamu kurumu olmanın dezavantaj değil avantaj olabileceğini gösterdik.”

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Hayri Avcı’ya plaket takdim edildi.

