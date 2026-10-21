Real Betis - Feyenoord Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Betis ile Feyenoord, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Real Betis, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.
Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 21 gol atıp 4 gol yedi.
Real Betis, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 2 maçı kazanarak önemli bir form yakaladı. Öte yandan, Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'nde 5'te 5 yaparak moral buldu.
Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı), Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jakub Moder (Şüpheli), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.
Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Cucho Hernandez.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Betis 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Real Betis 2, Feyenoord 1 gol attı.