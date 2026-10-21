Real Betis - Feyenoord Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Real Betis 1 - 0 MS Feyenoord

Real Betis ile Feyenoord, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Real Betis, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Real Betis 4. İspanya La Liga O 9 G 6 B 1 M 2 P 19 16 Attığı Gol 14 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Betis 16 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı RB Real Betis İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 0 / 1 Gol 10 – 7

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 21 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Real Betis M G B G G tüm kulvarlar Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga M

Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi G

Real Betis 5-2 Osasuna İspanya La Liga G

Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis İspanya La Liga B

Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga G Feyenoord tüm kulvarlar Telstar 3-4 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G

Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi G

Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G

Feyenoord 5-0 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi G

PEC Zwolle 0-7 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Real Betis, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 2 maçı kazanarak önemli bir form yakaladı. Öte yandan, Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'nde 5'te 5 yaparak moral buldu.

Eksik Oyuncular Real Betis 4 eksik Junior Firpo Aitor Ruibal Iker Losada Cucho Hernandez Feyenoord 7 eksik Jordan Bos Bart Nieuwkoop Jakub Moder Reiss Nelson Gijs Smal Thomas Beelen Shaqueel van Persie

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı), Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jakub Moder (Şüpheli), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist Isco Real Betis 2 Gol 1 Asist Abde Ezzalzouli Real Betis 3 Gol 0 Asist Troy Parrott Real Betis 1 Gol 1 Asist

Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Cucho Hernandez.

İkili Rekabet 1 Real Betis 0 Beraberlik 0 Feyenoord Real Betis 2-1 Feyenoord UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Betis 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Real Betis 2, Feyenoord 1 gol attı.

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