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Real Betis - Feyenoord Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Betis, 21 Ekim 2026'da Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Feyenoord ile karşılaşacak. Takımların form durumu ve eksik oyuncular hakkında bilgiler haberimizde.

Real Betis - Feyenoord Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Real Betis
1 - 0
MS
Feyenoord
Stadyum: Sevilla Olimpiyat Stadyumu Yayın: tabii Spor Hakem: Simone Sozza

Real Betis ile Feyenoord, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Real Betis, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Real Betis

4. İspanya La Liga
O
9
G
6
B
1
M
2
P
19
16
Attığı Gol
14
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Betis 16 / 14

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Betis İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 0 / 1
Gol
10 – 7

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 21 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Real Betis M G B G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga M
  • 14.10.2026 Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi G
  • 11.10.2026 Real Betis 5-2 Osasuna İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis İspanya La Liga B
  • 17.09.2026 Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga G
Feyenoord

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Telstar 3-4 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 14.10.2026 Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 20.09.2026 Feyenoord 5-0 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 13.09.2026 PEC Zwolle 0-7 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Real Betis, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 2 maçı kazanarak önemli bir form yakaladı. Öte yandan, Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'nde 5'te 5 yaparak moral buldu.

Eksik Oyuncular

Real Betis

4 eksik
Junior Firpo Sakat Adale Problemi
Aitor Ruibal Sakat Diz Sakatlığı
Iker Losada Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Cucho Hernandez Sakat Adale Problemi

Feyenoord

7 eksik
Jordan Bos Sakat Diz Sakatlığı
Bart Nieuwkoop Sakat Diz Sakatlığı
Jakub Moder Şüpheli
Reiss Nelson Sakat Kas Sakatlığı
Gijs Smal Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Thomas Beelen Sakat Bacağı Kırık
Shaqueel van Persie Sakat

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Aitor Ruibal (Sakat - Diz Sakatlığı), Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jakub Moder (Şüpheli), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist
Isco Real Betis 2 Gol 1 Asist
Abde Ezzalzouli Real Betis 3 Gol 0 Asist
Troy Parrott Real Betis 1 Gol 1 Asist

Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Cucho Hernandez.

İkili Rekabet
1 Real Betis
0 Beraberlik
0 Feyenoord
  • 29.01.2026 Real Betis 2-1 Feyenoord UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Betis 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Real Betis 2, Feyenoord 1 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Real Betis - Feyenoord maçı ne zaman?

Real Betis - Feyenoord maçı 21 Ekim 2026'da oynanacak.

Real Betis - Feyenoord maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Real Betis - Feyenoord maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Real Betis - Feyenoord maçında hangi oyuncular eksik?

Real Betis'te Cucho Hernandez, Junior Firpo, Aitor Ruibal ve Iker Losada; Feyenoord'da Jordan Bos, Bart Nieuwkoop, Jakub Moder, Reiss Nelson, Gijs Smal, Thomas Beelen ve Shaqueel van Persie eksik.

Real Betis ve Feyenoord'un ligde kaç puanı var?

Real Betis, 19 puanla 4. sırada; Feyenoord, 15 puanla 1. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Feyenoord Real Betis
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