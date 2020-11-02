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Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs

İSPANYA HABERLERİ  | 02.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Inter maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs

La Liga takımlarından Real Madrid, Eder Militao'nun Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanacak maçtan önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise virüse rastlanılmamıştır" denildi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nde Real Madrid, Salı günü Inter ile karşı karşıya gelecek.

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