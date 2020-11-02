Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs

La Liga takımlarından Real Madrid, Eder Militao'nun Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanacak maçtan önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise virüse rastlanılmamıştır" denildi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nde Real Madrid, Salı günü Inter ile karşı karşıya gelecek.
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