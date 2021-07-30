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Real Madrid'den Alaba'ya 126 milyon euro!

30.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Bayern Münih'ten bonservissiz transfer ettiği David Alaba için 126 milyon euroluk ödeme yapacak. Yılın transferi olarak görülen bu açıklama sosyal medyada çok konuşuldu. Bir defans oyuncusuna verilen en yüksek ücret olarak tarihe geçen bu transfer Real Madrid taraftarının tepkisini çekti.

Real Madrid'den Alaba'ya 126 milyon euro!

Real Madrid'in Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna kattığı David Alaba için 126 milyon euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.

Bild'de yer alan habere göre; Alaba, 5 yıllık sözleşmesi karşılığı sezon başına 19.47 milyon euro kazanacak. Alaba'nın toplam maaşı 97.5 milyon euro olacak. Avusturyalı oyuncu ayrıca 17.7 milyon euro imza parası ödeyecek. Alaba'nın menajeri Pini Zahavi, 5.2 milyon euro komisyon alacak. Alaba'nın ailesi ise 6.3 milyon euro ücret alacak. 29 yaşındaki oyuncu 2008'de 150 bin euro bonservisle katıldığı Bayern Münih'te 2 Şampiyonlar Ligi ve 10 Bundesliga şampiyonluğu kazanmıştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Real Madrid taraftarı, bir defans oyuncusuna bu kadar ücret ödenmesini eleştirdi. Takımın forvet hattının zayıf olması nedeniyle harcanacak paranın 3. bölgeye olması gerektiğini iddia ettiler.


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