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Real Madrid - RB Leipzig Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Madrid, RB Leipzig ile karşılaşacak. İki takım, Şampiyonlar Ligi çerçevesinde önemli bir mücadeleye çıkıyor.

Real Madrid - RB Leipzig Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid
4 - 1
MS
RB Leipzig
Stadyum: Santiago Bernabéu Yayın: tabii Spor Hakem: Istvan Kovacs

Real Madrid ile RB Leipzig, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Santiago Bernabéu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Real Madrid, iddialı bir form yakalarken, RB Leipzig ise son maçlarında zorluklarla karşılaştı. Bu maç, grup aşamasında kritik bir öneme sahip.

Lig Durumu

Real Madrid

3. İspanya La Liga
O
9
G
7
B
0
M
2
P
21
23
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+14
Averaj

RB Leipzig

7. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
3
B
0
M
3
P
9
16
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Madrid 23 / 9
RB Leipzig 16 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Madrid İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
5 / 0 / 0
Gol
17 – 3
RB Leipzig Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 0 / 3
Gol
2 – 11

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 21 puanla 3. sırada.

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 9 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Real Madrid G G M G G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Real Madrid 4-1 Sevilla İspanya La Liga G
  • 14.10.2026 Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga M
  • 15.09.2026 Elche 2-3 Real Madrid İspanya La Liga G
RB Leipzig M G M G M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M
  • 13.10.2026 RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G
  • 20.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M
  • 13.09.2026 RB Leipzig 5-0 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi G

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Real Madrid, son 5 maçında 4 galibiyetle gelerek oldukça formda. Galibiyet serisi içinde rakiplerine toplamda 13 gol atıp, 8 gol yedi. RB Leipzig ise son 5 maçında 3 galibiyet almış ancak son karşılaşmasında Bayern Münih'e 1-6 yenilerek yaralanmış bir konumda yer alıyor.

Eksik Oyuncular

Real Madrid

5 eksik
Ferland Mendy Şüpheli
Federico Valverde Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Eder Militao Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Rodrygo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Raul Asencio Sakat Bacağı Kırık

RB Leipzig

5 eksik
Christoph Baumgartner Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Rocco Reitz Sakat Uyluk Sakatlığı
Marc Guiu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Assan Ouedraogo Sakat Omzundan Sakat
Leopold Zingerle Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Real Madrid kadrosunda Ferland Mendy (Şüpheli), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

RB Leipzig kadrosunda Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat) ve Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid 9 Gol 2 Asist
Jude Bellingham Jude Bellingham Real Madrid 3 Gol 3 Asist
Arda Güler Arda Güler Real Madrid 2 Gol 2 Asist
Yan Diomande Yan Diomande Real Madrid 2 Gol 2 Asist
Antonio Nusa RB Leipzig 3 Gol 3 Asist
Christopher Nkunku Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist
Tidiam Gomis RB Leipzig 2 Gol 2 Asist
Ezechiel Banzuzi Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 1 Gol 2 Asist

Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Jude Bellingham. RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.

İkili Rekabet
2 Real Madrid
1 Beraberlik
1 RB Leipzig
  • 06.03.2024 Real Madrid 1-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi
  • 13.02.2024 RB Leipzig 0-1 Real Madrid Şampiyonlar Ligi
  • 25.10.2022 RB Leipzig 3-2 Real Madrid Şampiyonlar Ligi
  • 14.09.2022 Real Madrid 2-0 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Madrid 2, RB Leipzig 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Real Madrid 6, RB Leipzig 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Real Madrid - RB Leipzig maçı saat kaçta?

22:00

Real Madrid - RB Leipzig maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Real Madrid - RB Leipzig maçında hangi oyuncular eksik?

Ferland Mendy, Federico Valverde, Eder Militao, Rodrygo, Raul Asencio, Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Marc Guiu, Assan Ouedraogo, Leopold Zingerle.

Real Madrid ve RB Leipzig'nin ligde kaç puanı var?

Real Madrid 21 puan, RB Leipzig 9 puan.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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