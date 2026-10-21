Real Madrid - RB Leipzig Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Real Madrid 4 - 1 MS RB Leipzig

Real Madrid ile RB Leipzig, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Santiago Bernabéu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Real Madrid, iddialı bir form yakalarken, RB Leipzig ise son maçlarında zorluklarla karşılaştı. Bu maç, grup aşamasında kritik bir öneme sahip.

Lig Durumu Real Madrid 3. İspanya La Liga O 9 G 7 B 0 M 2 P 21 23 Attığı Gol 9 Yediği Gol +14 Averaj RB Leipzig 7. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 3 B 0 M 3 P 9 16 Attığı Gol 11 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Madrid 23 / 9 RB Leipzig 16 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı RM Real Madrid İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 17 – 3 RL RB Leipzig Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 0 / 3 Gol 2 – 11

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 21 puanla 3. sırada.

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 9 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Real Madrid G G M G G tüm kulvarlar Real Madrid 4-1 Sevilla İspanya La Liga G

Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi G

Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga M

Elche 2-3 Real Madrid İspanya La Liga G RB Leipzig M G M G M tüm kulvarlar Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi G

RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M

RB Leipzig 5-0 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi G

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Real Madrid, son 5 maçında 4 galibiyetle gelerek oldukça formda. Galibiyet serisi içinde rakiplerine toplamda 13 gol atıp, 8 gol yedi. RB Leipzig ise son 5 maçında 3 galibiyet almış ancak son karşılaşmasında Bayern Münih'e 1-6 yenilerek yaralanmış bir konumda yer alıyor.

Eksik Oyuncular Real Madrid 5 eksik Ferland Mendy Federico Valverde Eder Militao Rodrygo Raul Asencio RB Leipzig 5 eksik Christoph Baumgartner Rocco Reitz Marc Guiu Assan Ouedraogo Leopold Zingerle

Real Madrid kadrosunda Ferland Mendy (Şüpheli), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

RB Leipzig kadrosunda Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat) ve Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kylian Mbappe Real Madrid 9 Gol 2 Asist Jude Bellingham Real Madrid 3 Gol 3 Asist Arda Güler Real Madrid 2 Gol 2 Asist Yan Diomande Real Madrid 2 Gol 2 Asist Antonio Nusa RB Leipzig 3 Gol 3 Asist Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist Tidiam Gomis RB Leipzig 2 Gol 2 Asist Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 1 Gol 2 Asist

Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Jude Bellingham. RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.

İkili Rekabet 2 Real Madrid 1 Beraberlik 1 RB Leipzig Real Madrid 1-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig 0-1 Real Madrid Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig 3-2 Real Madrid Şampiyonlar Ligi

Real Madrid 2-0 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Madrid 2, RB Leipzig 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Real Madrid 6, RB Leipzig 4 gol attı.

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