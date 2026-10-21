Real Madrid - RB Leipzig Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Madrid ile RB Leipzig, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Santiago Bernabéu sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Real Madrid, iddialı bir form yakalarken, RB Leipzig ise son maçlarında zorluklarla karşılaştı. Bu maç, grup aşamasında kritik bir öneme sahip.
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 21 puanla 3. sırada.
RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 9 puanla 7. sırada.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet aldı.
Real Madrid, son 5 maçında 4 galibiyetle gelerek oldukça formda. Galibiyet serisi içinde rakiplerine toplamda 13 gol atıp, 8 gol yedi. RB Leipzig ise son 5 maçında 3 galibiyet almış ancak son karşılaşmasında Bayern Münih'e 1-6 yenilerek yaralanmış bir konumda yer alıyor.
Real Madrid kadrosunda Ferland Mendy (Şüpheli), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
RB Leipzig kadrosunda Christoph Baumgartner (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Rocco Reitz (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat) ve Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Jude Bellingham. RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Christopher Nkunku, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antonio Nusa.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Real Madrid 2, RB Leipzig 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Real Madrid 6, RB Leipzig 4 gol attı.