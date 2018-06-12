Real Madrid teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui'yi getirdiğini açıkladı!

Zinedine Zidane'nın, üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından sürpriz bir kararla görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Real Madrid, yeni hocasını buldu.

Takım, İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julen Lopetegui'ye emanet olacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve 51 yaşındaki teknik adamın, Dünya Kupası'nın ardından göreve başlayacağı duyuruldu.

İspanya Milli Takımı'nı iki sezondur çalıştıran Lopetegui'nin adı, Real Madrid'in teknik direktör adayları arasında geçmiyordu. Florentino Perez'in bu hamlesi futbol çevrelerinde şaşkınlık yaratmış durumda.

Lopetegui henüz üç hafta önce İspanya Futbol Federasyonu'yla yeni kontrat için anlaşma sağlamış ve sözleşmesini 2020'ye dek uzatmıştı.

Real Madrid, son beş sezonda dört kez Şampiyonlar Ligi kazanarak büyük bir başarıya imza atmış olsa da, bu esnada sadece bir defa La Liga şampiyonu olabildi. Perez, yeni teknik direktörünün bu durumu değiştirmesini umut edecek.

