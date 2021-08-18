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  4. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz Covid-19 nedeniyle bebeğini kaybetti

Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz Covid-19 nedeniyle bebeğini kaybetti

18.08.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz’ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini kaybetti.

Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz Covid-19 nedeniyle bebeğini kaybetti

Gaziantep Futbol Kulübünün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz’ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası karnındaki bebeğini kaybetti.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz’ın biricik eşi Betül Niyaz’ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz’ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir.

Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz’ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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