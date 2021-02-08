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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne Mutfak Sanatları Merkezi yapılacak

08.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfak kültürünün çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi yapılacağının müjdesini vererek, “Gastronomide marka şehir olma yolunda kararlıyız” dedi.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, zengin bir mutfak kültürüne sahip Kayseri’ye ait lezzetlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını çok önemsediklerini belirtti.
Aynı zamanda “Turizm Şehri Kayseri” markasının desteklenmesi için yerel lezzetlerin gücünü kullanmak istediklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yakışır bir Mutfak Sanatları Merkezi yapılması için gerekli projenin tamamlandığını ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılması planlanan Mutfak Sanatları Merkezi’nin bünyesinde yöresel lezzetlerle hizmet verecek restoranın yanı sıra gastronomi turizmine yönelik özel çalışmaların yapılabileceği alanların yer alacağını dile getirdi.
Bu alanlarda ulusal ve uluslararası gastronomi çalıştayları yapılarak Kayseri mutfağının zenginliklerinin tanıtımının yapılmasının planlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip merkez içerisinde yöresel ürün imalatlarının yapıldığı alanlar ve tüm yapım teknikleri şeffaf bir şekilde ziyaretçilere sunulacaktır. Yapının mutfak kısmı son teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanlar ile geleneksel pişirme tekniklerini bir arada bulundurarak geçmiş ve günümüz arasında gastronomi adına izlenen yolun görülebilmesini de sağlamaya yardımcı olacaktır. Yapı genel hatları ile geleneksel tarzda mimari öğeler içeren bir tasarıma sahiptir.”
Kayseri’nin lezzetin anavatanı olan şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Sucuğundan pastırmasına, mantısından Develi Cıvıklısı’na kadar yüzlerce lezzete sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için mücadele ediyoruz. Kentimizdeki gastronomik ürünler, üreticiler ve geleneksel gıda sektörüne yönelik girişimlere hız veriyoruz. Gastronomik kültürü yaymak için sürdürülebilir tanıtım etkinlikleri ve aktiviteler düzenliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda şehrimizde yapılan Gastronomi Turizmi Çalıştayı bir örnektir. Kayseri mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için yaptığımız çalışmalar kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi projemizi de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Büyükkılıç, Kayseri mutfak kültürünün tanıtılması ve UNESCO Gastronomi Oluşturcu Şehirler Ağı listesine girmek amacıyla projelendirdikleri Mutfak Sanatları Merkezi’nin yapım çalışmalarına bu yıl başlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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