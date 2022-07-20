Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz göreve başladı

RİZE (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, görevi Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman'dan devraldı.

RTEÜ Senato Salonunda düzenlenen görev devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan üniversitede, 2 dönem, rektör olmanın bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Karaman, "Görevimizi sağlıkla sıhhatle alnımızın akıyla tamamlamak nasip oldu. Bayrak değişimi zamanı geldi ve görevimizi Yusuf Yılmaz hocamıza devrediyoruz. Bundan sonra üniversiteyi hedeflere doğru o götürecek." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini bulunduğu noktadan daha iyi noktalara taşımak için çalışacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayrağı daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız. Amacımız hep yukarılara taşımak ve oralarda kalabilmek olmalı. Başarının bir birliktelikten geldiğine inanırım. Üniversiteyi bütün paydaşları olarak belli bir noktaya taşıyabiliriz. Sadece akademik personelle değil, idari personelle, öğrencileri ile, tüm çalışanları ile olabilir."

Şehrin desteğinin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Toplumun her kesimi birlikte istişare içerisinde yol alırsak, o zaman önümüze çıkan büyük engelleri rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Karaman, konuşmaların ardından Rektör Yılmaz'a cübbesini giydirdi.

Törene, Karaman ve Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları ve dekanlar katıldı.



