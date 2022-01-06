Red Bull M.E.O. PUBG Mobile'da final zamanı

İSTANBUL (AA) - Mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O.'da dördüncü sezon heyecanı Türkiye'yi sardı.

Red Bull'dan açıklamaya göre, üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.'da, oyuncular bu yıl PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşıyor.

Dev turnuvada heyecan PUBG Mobile oyununda devam ederken, 4-5 Ocak'taki Play-Off mücadeleleriyle birlikte Türkiye finaline ismini yazdıran takımlar belli oldu.

Ülkenin dört bir yanından turnuvaya katılanlar arasından sıyrılarak Play-Off turuna çıkmayı başaranlar kıran kırana geçen mücadelelere imza attı. 10 takım, heyecan dolu maçların ardından Play-Off turunu geçerek adlarını finale yazdırmayı başardı. Profesyonel espor takımları Futbolist, Papara SuperMassive Blaze, Beşiktaş Esports, fastPay Wildcats, S2G Esports ve Fire Flux Esports ise davet usulüyle finale katılarak heyecanı daha da yükseltecek.

Red Bull M.E.O PUBG Mobile'ın finali ise 8 Ocak'ta çevrim içi olarak yapılacak. Red Bull Türkiye Twitch kanalından saat 18.00'den itibaren canlı yayınlanacak turnuva, twitch.tv/redbulltr adresinden izlenebilecek. Red Bull M.E.O. ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise redbull.com/meo adresinden ulaşılabilecek.

- Red Bull M.E.O Wild Rift'te şampiyon belli oldu

Red Bull M.E.O'da oyuncular PUBG Mobile ve Wild Rift'te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşırken, Wild Rift ayağında Türkiye şampiyonu 17 Aralık Cuma günü kupaya uzandı.

Kıran kırana geçen mücadelelerde rakiplerine şans tanımayan Papara SuperMassive Blaze takımı Türkiye'nin en iyisi olurken, fastPay WildCats ikinci, Futbolist takımı da üçüncü olmayı başardı.

