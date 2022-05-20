Red Bull Paper Wings Dünya Finali’nin kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Red Bull Paper Wings kâğıt uçak yarışmasının dünya birincileri “en uzun mesafe” kategorisinde Lazar Krstic, “en uzun süre havada kalma” kategorisinde Rana Muhammad Usman Saeed ve “akrobasi” kategorisinde ise Seunghoon Lee oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, "kâğıttan uçak" yarışması Red Bull Paper Wings'in 2022 Dünya Finali Avusturya’da hava sahasını yoğunlaştırdı. Finaller, Salzburg’da bulunan ve Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7’de düzenlendi.

Dünya çapında 60’tan fazla ülkede en yetenekli kâğıt uçak pilotlarını buluşturan Red Bull Paper Wings’in 2022 Dünya Finali’nin birincileri, “en uzun mesafe” kategorisinde 61,11 metre ile Sırp Lazar Krstic, “en uzun süre havada kalma” kategorisinde 14,86 saniye ile Pakistanlı Rana Muhammad Usman Saeed ve “akrobasi” kategorisinde ise 46 puanla Güney Koreli Seunghoon Lee oldu.

- "Kağıt uçak tasarımı, atış tekniği ve fiziksel egzersizlerle kendimi geliştirmeye adadım"

Red Bull Paper Wings 2022 Dünya Finali’nin “en uzun mesafe” birincisi, daha önce 2019 yılında katıldığı Red Bull Paper Wings dünya finalinde de en uzun mesafe kategorisinde gümüş madalya sahibi olan Lazar Krstic, “Burada olmayı, diğer yarışmacılarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Rekabetçi yapım dolayısıyla çok çalıştım, kağıt uçak tasarımı, atış tekniği ve fiziksel egzersizlerle kendimi geliştirmeye adadım. Bunun sonucunda bu sene birinciliği kazandım ve çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Red Bull Paper Wings 2022 Dünya Finali’nin “en uzun süre havada kalma” kategorisinde birincisi Rana Muhammad Usma Saeed “2012'de de Hangar-7'deydim ama hazırlıklı değildim ki podyuma çıkamadım. O zamandan beri çok çalıştım ve sonunda yapmak istediğim şeyi başardım" değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull sporcusu İtalyan pilot Dario Costa’nın da jüri koltuğunda oturduğu Red Bull Paper Wings 2022 Dünya Finali’nin “akrobasi” kategorisindeki birinciliğini kazanan Seunghoon Lee ise “Bir yıldır sunumum üzerinde çalışıyorum. Kız arkadaşımdan benimle gelmesini istedim ve finaller öncesinde eğer kazanırsam kendisine evlenme teklif edeceğimi söyledim. Her şeyin yolunda gitmesinden, her açıdan kazanmış olmaktan çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, sonuçların açıklanmasının ardından Lee, sahnede bir kağıt uçak ile kız arkadaşına evlenme teklif etti.

- Türkiye birincileri de hünerlerini sergiledi

Tüm dünyadan en iyi kağıt uçak pilotlarının kıyasıya mücadele verdiği Red Bull Paper Wings 2022 Dünya Finali öncesinde, ülke finalistleri 60'tan fazla ülkede 500'den fazla yerel yarışma ile seçildi.

Dünya finalinde, Türkiye’yi “en uzun mesafe” kategorisinde Davut Basut, “en uzun süre havada kalma” kategorisinde Melke Karagöl ve tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden yarıştığı ve finallere direkt katılma hakkı kazandığı “akrobasi” kategorisinde ise Ömer Asmasarı temsil etti.

