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  4. "Red'le Evdeyiz" Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile sürüyor

"Red'le Evdeyiz" Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

"Red'le Evdeyiz" Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile sürüyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red’le Evdeyiz" online sohbet serisi, Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle sunulan "Red’le Evdeyiz" online sohbet serisi, sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile sürüyor. İkili, yarın saat 22.00'de Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.

Yayının ardından 24 Nisan-8 Mayıs'ta "Mert Fırat ve Korhan Futacı ile Rivayet Radyosu" gösterisi Vodafone TV'de yayınlanacak.

Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV'yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Red’le Evdeyiz

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