Refik Aras Sokakta çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi Refik Aras Sokakta çalışmalarını devam ettiriyor.

Eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekilmesiyle başlayan çalışmalarda belediye ekiplerince duvarlar yeniden yapılarak sokak sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Ekiplerin bir kısmı ise bahçe duvarlarının tamamlandığı yerlerde kaldırımların bordür taşlarını döşüyorlar.

Bu çalışmaların akabinde kaldırımlar tamamlanarak sokağın asfalt döküm işlemi yapılacak ve Refik Aras Sokak vatandaşların hizmetine sunulacak.



