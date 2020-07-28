YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refik Aras Sokakta çalışmalar devam ediyor

Refik Aras Sokakta çalışmalar devam ediyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi Refik Aras Sokakta çalışmalarını devam ettiriyor.Eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekilmesiyle başlayan çalışmalarda belediye ekiplerince duvarlar yeniden yapılarak sokak sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Refik Aras Sokakta çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi Refik Aras Sokakta çalışmalarını devam ettiriyor.
Eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekilmesiyle başlayan çalışmalarda belediye ekiplerince duvarlar yeniden yapılarak sokak sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Ekiplerin bir kısmı ise bahçe duvarlarının tamamlandığı yerlerde kaldırımların bordür taşlarını döşüyorlar.
Bu çalışmaların akabinde kaldırımlar tamamlanarak sokağın asfalt döküm işlemi yapılacak ve Refik Aras Sokak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Refik Aras Sokakta çalışmalar devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Erzincan Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:47
Yatsı
21:22

Erzincan Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Güler Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.