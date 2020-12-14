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Refüjler çiçekleniyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.12.2020 15:26 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu güzergahı üzerinde bulunan refüjler yabani otlardan temizlenerek, peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikimine başlandı.Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, D-100 Karayolu üzerindeki refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu güzergahı üzerinde bulunan refüjler yabani otlardan temizlenerek, peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikimine başlandı.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, D-100 Karayolu üzerindeki refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce Karayolları ile Düzce Belediyesi arasında yapılan protokol gereği D-100 ve D-655 karayollarının ağaçlandırılıp çiçeklendirilmesi çalışmaları başlatılmıştı.
Düzce’nin görünen yüzü olan otoyollarının daha güzel ve yeşil görünmesini amaçlayan Düzce Belediyesi hava şartlarının da iyi gitmesi ile birlikte kısa sürede peyzaj çalışmalarını tamamlamak istiyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam edecek.

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