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Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.Çalışmalar nedeniyle kullanıma kapatılan Regülatör’e yeni kamelyalar yerleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi, Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.
Çalışmalar nedeniyle kullanıma kapatılan Regülatör’e yeni kamelyalar yerleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda daha yeşil ve düzenli bir hal alan Regülatör, çalışmalar tamamlandığında yeniden kullanıma açılacak.
Odunpazarı genelindeki parklarda bakım, onarım ve tadilat işlerine devam eden Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirlilerin vazgeçilmez piknik alanlarından Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenilenme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar nedeni ile kullanıma kapatılan piknik alanı, yenilenmiş hali ile yakın zamanda yeniden Eskişehirliler ile buluşacak.
Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ağaçlandırma, çimlendirme yapılıyor. Eski kent mobilyaları kaldırılırken yerlerine yeni kent mobilyaları ve kamelyalar konuluyor. Alanda bulunan mescit ise tamamen yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Regülatör Piknik Alanı daha yeşil ve düzenli bir hale geldi.
Regülatör’ün yenileme çalışması hakkında konuşan yetkililer, vatandaşların Odunpazarı Belediyesi’ne ait parklarda daha temiz ve kaliteli zaman geçirmeleri için bir çalışma yaptıklarını belirtti. Önceliklerinin parkların temiz ve kullanıma elverişli olması olduğunun altını çizen yetkililer, “Beklentimiz halkımızın park ekipmanlarını daha dikkatli daha temiz kullanması. Bu konuda hassasiyet göstererek bizlere destek olmalarını rica ediyoruz" dedi.

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