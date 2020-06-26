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Rehaveti gören hastane yönetimi harekete geçti

ANTALYA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Antalya’da Kepez Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip korona virüsünde mücadelede vatandaşların rehavete kapılması üzerine farkındalık etkinliği düzenledi.

Antalya’da Kepez Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip korona virüsünde mücadelede vatandaşların rehavete kapılması üzerine farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında hastaneye gelen vatandaşlar maske, el hijyeni ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirildi.
Kepez Devlet Hastanesi tarafından, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastane girişine maskelerin, broşürlerin, el dezenfektanların bulunduğu bir stant kuruldu. Stantta yer alan sağlık çalışanları ise polikliniklere giden hasta ve yakınlarını durdurarak, maskenin nasıl takılıp çıkarılması gerektiği, ellerini nasıl dezenfekte edecekleri ve sosyal mesafelerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda vatandaşlara maske, dezenfektan ve bilgilendirme broşürü verildi.
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, korona virüsün yayılmasını engellemek adına hastane olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve üstlerine düşen görevi gereğiyle yerine getirdiklerini söyledi.

“Vatandaşların rehavete kapıldığını gördük”
Son zamanlarda kişisel bazda alınan sağlık tedbirlerinin gevşetildiğini söyleyen Gürkan, “Maske, el hijyeni gibi altın standart olan uygulamaların esnetildiğini ve insanların rehavete kapıldığını gördük. Biz de polikliniğe gelen hasta ve yakınlarını bilgilendirmek amaçlı yazılı, görsel ve işitsek broşürler hazırladık ve bilgilendirmelerde bulunduk. Farkındalık oluşturmak istedik. Her birey önemlidir, bizler önemliyiz. Bu süreci de hep birlikte başarıyla atlatacağız. O yüzden altın standart olarak nitelendirdiğimiz maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
Hastane servisinde tedavi gören hastalara ve çalışan personele gerekli eğitimlerin verildiğini ifade eden Gürkan, diğer vatandaşların ise bu şekilde bilgilendirildiğini kaydetti.

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