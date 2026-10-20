Reis çözdü, Italiano çözemedi! Yorumculardan görülmemiş eleştiri

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş’ta gözler teknik direktör Vincenzo Italiano’ya çevrildi. Ümit Karan, Nihat Kahveci, Metin Tekin ve Serdar Ali Çelikler, maçın ardından Italiano’nun oyun yönetimini ve değişikliklerini sert sözlerle eleştirdi.

TRABZON’DA REIS FARKI

Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın gollerini 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah attı. Bu sonuçla Trabzonspor 16 puana yükselirken, Beşiktaş 15 puanda kaldı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk 3 Süper Lig maçını da kazanan Trabzonspor, kulüp tarihinde görev yaptığı ilk 3 ligi maçı galibiyetle bitiren ilk yabancı teknik direktör Reis’e bu başarıyı yaşattı. Karşılaşmada kaptan Orkun Kökçü, Beşiktaş’ta forma giyemedi.

ÜMİT KARAN: “BU MAÇIN FATURASI ITALIANO’YA KESİLİR”

Ümit Karan, Thomas Reis’i tebrik etti ve Trabzonspor’un Galatasaray karşısında oynadığı maçın fotokopisini çektiğini söyledi. İlk dakikalarda Trabzonspor’un 3-0 ya da 4-0'a gidebileceğini belirten Karan, Beşiktaş’ın pozisyon bulsa da maçı çevireceği görüntüyü vermediğini ifade etti. Rakibin Beşiktaş’ı çözdüğünü söyleyen Karan, 75 dakika boyunca ne oyuncu değişikliği ne de oyuna müdahale görüldüğünü belirterek maçın faturasını Italiano’ya kesti.

“Thomas Reis’i tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptı. Müthiş bir oyun zekası. İstediği oyuna oynattı. Ve fotokopi çektirdi. Galatasaray maçının aynısını. Bir de bu maçta bakma 10 dakikada 3-0, 4-0'a gidebilirdi bu ara. Yani evet Beşiktaş o ara tabii ki pozisyona giriyor, zorluyor ama hiçbir zaman sanki Beşiktaş maçı çevirecek görüntüsünü göremedik. Şimdi gelelim. Rakip seni çözmüş. 75 dakika bizim gibi maç seyrettin. Ne oyuncu değişikliği var. Ne oyuna hamle var. Ne oyuna müdahale var. Bu maçın faturası Italiano’ya kesilir. Bu maçın faturası Italiano’nundur. Bu maçı Italiano yazarım. Net. Bizim gibi ya 75 dakika maçını seyrettin ya. Ne Cerny’i çıkartıyorsun. Ne Miretti’yi çıkartıyorsun. Ne oyuna müdahale ediyorsun. Yani kusura bakma. 3'te 3. Ya pardon. 8 maçta 3 deplasmanda mağlubiyet yaşıyorsun. 8. haftasında. 8. haftadasın. Kusura bakma. Kötü dediğin Galatasaray’a şu an 4 puan gerisinde kaldın. Kötü dediğiniz Galatasaray’ın arkasında 4 puan.”

NİHAT KAHVECİ: “BUGÜN NİYE ÇİFT FORVETE DÖNMEDİN?”

Nihat Kahveci ise Beşiktaş’ın daha önce 10 kişiyle kaldığı deplasmanda Semih Kılıçsoy ile çift forvete döndüğünü hatırlattı. Kahveci, 11 kişi oynanan bu maçta da çift forvet sistemine dönülebilecek bir ortam olduğunu söyledi ve Italiano’nun tercihini eleştirdi.

“10 kişiyle kaldığın deplasmanda Semih’le beraber çift forvete döndün. Bugün niye dönmedin? 10 kişiyle çift forvete dönüyorsun. Ligde 5. sıradasın, Trabzonspor önde. Bugün 11 kişisin. Çift forvete dönülebilecek bir ortam bana göre var.”

METİN TEKİN: “ITALIANO YORUM HATASI YAPTI”

Metin Tekin, ilk yarının iki tarafın da gidiş gelişleriyle geçtiğini, Trabzonspor’un beklenen gol değerinin Beşiktaş’tan bile yüksek olabileceğini söyledi. Beşiktaş’ın kaçırdığı pozisyonların ardından 1-0 öne geçen Trabzonspor’un oyunun şeklini belirlediğini belirten Tekin, ikinci yarıdaki oyunun Beşiktaş’ın değil Trabzonspor’un seçtiği oyun olduğunu ifade etti. Tekin, Italiano’nun bu noktada yorum hatası yaptığını savunurken hocaya olan inancının sürdüğünü vurguladı.

“İlk devredeki oyun iki tarafında gidiş gelişleriyle olan bir oyundu. İki taraf da gol buldu. Bakın Trabzon’un daha yüksek bile olabilir. XG’si ilk yarı. Beşiktaş kaçırdı diyoruz ama 1-0 öne geçen oyunun şeklini belirleyecekti. Trabzon geçti ve oyunun şeklini belirledi. Ve Beşiktaş’ın yasladığı, dikte ettiği oyun değil Trabzon’un seçtiği oyundu ikinci devredeki oyun. Bence Vincenzo Italiano orada bir yorum hatası yaptı. Oyunla ilgili bir yorum hatası yaptı. Olabilir formsuz bir gündedir. Ben çok inandığım bir hoca. Hala çok inandığım bir hoca. Ama metodumda farklı oyunlara doğru cebinizde bulunması lazım. Bakın dediğim gibi oraya oyunu sete çevirerek Beşiktaş maçlarda diğer maçlarında da sete çevirerek değil koşarak oynadığı zaman etkili olabiliyor.”

SERDAR ALİ ÇELİKLER: “İSTANBUL DIŞI MAÇLAR İÇİN AYRI HOCA”

Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor’u tebrik ettikten sonra esprili bir dille Beşiktaş’a bir teknik direktör daha almasını önerdi. Çelikler’e göre bu isim İstanbul dışındaki maçlara çıkmalı ve daha sakin, ağırbaşlı bir deplasman hocası olmalı. Italiano’nun İstanbul’da iyi olduğunu söyleyen Çelikler, İstanbul dışına çıkıldığında Beşiktaş’ın sorun yaşadığını hatırlatarak Diyarbakır’da üç gol yendiklerini, Alanya’da yenildiklerini ve Trabzon’da da daha ağır bir skorla karşılaşabileceklerini söyledi.

“Tekrar tebrik ediyorum Trabzonspor’lu dostları ve Beşiktaş’a bir öneri verip bitiriyorum. Beşiktaş bir tane daha teknik direktör olsun. Onu da İstanbul dışındaki maçlara göndersin. O da böyle takım elbise falan giysin veya gömlek ceket giysin. Eşofmanları bir çıkartan, eşofman giymeyen, kenarda böyle sıçramayan, gel gel falan yapmayan, sakin olan. Böyle sinyalizasyonu az. Tamam mı? Eşofmanla takılan, yandan yana koşan böyle fitness’a çıkmış gibi olmayan bir teknik direktör bulsun. İstanbul dışındaki maçları da o hocaya götürsün. İstanbul’da Vincenzo iyi. İstanbul dışına çıkınca bunu onu yapsınlar. Yani deplasman genel değil İstanbul dışına. İstanbul dışına çıkınca abi adam Diyarbakır’da üç tane yiyor. Trabzon’dan iki tane yediğine şükretmesi lazım. Üç dört olması lazımdı. Alanya. Alanya’dan yeniliyor. Ondan sonra oraya başka eşofman giymeyen, sinyal yapmayan daha böyle ağır oturaklı bir deplasman hocası olsun.”

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonuçla Trabzonspor 16 puana yükselirken, ligin 8. haftasında Beşiktaş 15 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde üçüncü yenilgisini yaşadı.