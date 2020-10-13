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Rekortmen milli atlet Mesure Tutku ilklere imza atmak istiyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

Sırıkla atlamada 4.31'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi milli sporcu, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor - Mesure Tutku Yılmaz: - "Türkiye'den şu ana kadar sırıkla atlamada olimpiyatlara giden sporcu olmadı. Ben bir ilk olmak istiyorum"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 1. Kademe Yarışları'nda sırıkla atlamada 4,31'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Mesure Tutku Yılmaz, branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu olma başarısına ulaşmak için ter döküyor.

Bursa'da ağustos ayında gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 1. Kademe Yarışları'nda 4,31 atlayan 20 yaşındaki milli atlet, 4.30 ile Demet Parlak'a ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Başarılı performansıyla rekorun yeni sahibi olan Mesure, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından açıklanan yılın en iyi derecelerini elde etmiş sporcular arasına girdi.

TAF yaz takvimi faaliyet programı kapsamında çıktığı organizasyonlarda moral depolayıp sezonu tamamlayan milli atlet, antrenör İbrahim Halil Çömlekçi eşliğinde Mersin'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefleyen Mesure, branşında "tarih yazmaya" odaklandı.

- "Küçüklükten beri olimpiyat hayali kuruyorum"

Fenerbahçeli sporcu Mesure Tutku Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mersin'deki tesislerde sezon boyunca antrenman yapma fırsatı bulduğunu anlatan Mesure, Bursa'da gerçekleşen Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 2. Kademe Yarışları'nın ardından sezonu tamamladığını ifade etti.

Mesure, ilk kademe yarışlarında büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdım. Bir tek büyükler rekoru kaldı. Gelecek yıl sırıkla atlamada 4,41'e ulaşarak büyükler rekorunu kırmayı hedefliyorum." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüğünü anlatan Mesure, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na odaklandığına işaret etti.

Mesure, olimpiyat barajını geçmeyi hedeflediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'den şu ana kadar sırıkla atlamada olimpiyatlara giden sporcu olmadı. Ben bir ilk olmak istiyorum. Küçüklükten beri olimpiyat hayali kuruyorum. Çok ulaşılamaz bir yermiş gibi duruyordu. 'Diğer sporcular gidiyorsa ben neden gidemiyorum' dedim. Bu sebeple olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Olimpiyatlarda finale kalıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

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