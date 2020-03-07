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Rektör Akgül, Ermenek MYO’da personel ve öğrencilerle buluştu

KARAMAN HABERLERİ  | 07.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül, Ermenek MYO’da personel ve öğrencilerle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek Meslek Yüksekokulunda personel ve öğrencilerle bir araya geldi.
Okul yöneticileri, yüksekokul personeli ve öğrenciler ile buluşarak talepleri dinleyen Rektör Akgül, yüksekokulun mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Rektör Akgül ile bir süre sohbet eden ve kendisini yüksekokulda ağırlamaktan dolayı memnuniyeti dile getiren yüksekokul personeli ve öğrenciler Rektör Akgül’e teşekkür etti.

“Hepimiz KMÜ ailesinin bir parçasıyız”
Rektör Akgül ise şunları söyledi: “Üniversitemizi daha iyi yerlere taşımak adına belirlediğimiz hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için üniversitemizin tüm akademik ve idari birimleri ile koordineli ve istişare kültürü içerisinde çalışmak gerektiğini biliyoruz. Merkez yerleşkemizdeki birimlerimizin yanı sıra ilçelerimizdeki birimlerimizin gelişimi de üniversitemize ve ilimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada bizlere olduğu kadar sizlere de önemli bir sorumluluk düşmektedir. Hepimiz KMÜ ailesinin bir parçasıyız ve üniversitemizin gelişimi için üzerimize düşen ne varsa yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle yüksekokul yöneticilerimiz ve personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, öğrencilerimizin de başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum.”

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Merkez
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Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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