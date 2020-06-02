Rektör Aktekin, merkez yerleşkede incelemelerde bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ merkez yerleşkesinde bulunan akademik ve idari birimlerde incelemelerde bulundu.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası dönülen normalleşme süreciyle birlikte NEVÜ’de de yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklar başladı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin bu kapsamda, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile birlikte NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde bulunan, Enstitü, Diş Hekimliği Fakültesi, NEVÜ Yaşam Merkezi ve Merkez Kütüphanesini ziyaret etti.

NEVÜ’de eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin biran önce giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve faaliyetleri yerinde inceleyen Rektör Aktekin, özellikle Nevşehir’de bulunan tüm öğrencilerin uzaktan yapılacak 2019-2020 Bahar Dönemi sınav ve ödevlerinde kullanmaları amacıyla 1 Haziran itibarıyla açılan bilgisayar laboratuvarlarını ve Merkez Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Aktekin, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, eğitimlerinin kesintiye uğramaması için NEVÜ bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını fiziki olarak sosyal alan kurallarına riayet ederek kullanabileceklerini söyledi.

Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi ve yapımı tamamlanan NEVÜ Yaşam Merkezini de gezerek incelemelerde bulunan Rektör Aktekin, buralarda yürütülen çalışmalara dair bilgi alarak her iki binanın gereksinimlerinin tamamlanması ve biran önce hizmete açılmasına yönelik talep ve istekleri yerinde tespit etti.

