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Rektör Aldemir, ADÜ’nün eğitim kararını açıkladı

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Aldemir, ADÜ’nün eğitim kararını açıkladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin 2020-20221 güz yarılıyılında uygulayacağı eğitim modelini açıkladı.
Rektör Aldemir açıklamasında, “Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz de önemli bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte sizlerin eğitimi ve sağlığı bizler için azami önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda Üniversitemizde, 2020-2021 güz yarıyılında Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Sadece MEB uygulamaları), Tıp Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin karma eğitim (uzaktan+yüzyüze) şeklinde yapılmasına, bunun haricindeki birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki derslerin sadece “uzaktan öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.
Salgının seyrine göre ve ilgili kurum ve kuruluşların kararlarına göre eğitim öğretim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler birimleriniz web sayfalarından duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize yeni akademik yılda başarılar dilerim” dedi.

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