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Rektör Alma, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti

IĞDIR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Alma, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektör Alma, Iğdır Valiliği görevine yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti. Rektör Alma’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Sarıibrahim, Rektör Alma’ya hayırlı olsun temennisi için teşekkür etti. Rektör Alma ise Vali Sarıibrahim’e misafirperverliği için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Alma’nın Vali Sarıibrahim’i ziyareti, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.

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