Rektör Aydın: "Alçakça saldırıyı nefretle telin ediyorum"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya, “Alçakça saldırıyı nefretle tel’in ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Rektör Aydın, “Milletçe acı bir günü tecrübe ediyoruz. Alçakça yapılan saldırılara karşı birlik ve beraberliğimizi daha fazla kenetlenerek sürdürmeliyiz. Kahraman Mehmetçiğimizin sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ederken uğradığı alçakça saldırıyı nefretle tel’in ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

28 Şubat paneli iptal

Prof. Dr. Aydın yaptığı açıklamada ayrıca Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Son 28 Şubat: İhtimaller, Tahminler, Hatırlamalar” konulu panelin şehitlerin aziz emanetlerini esas alarak iptal edildiğini duyurdu.

