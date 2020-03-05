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Rektör Aydın: "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (1965 ÜNİSAM) Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz”

1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (1965 ÜNİSAM) Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a ziyarette bulundu. Ziyarette Rektör Aydın, "Samsunsporumuzu gönülden destekliyoruz” dedi.
Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Samsun’da spora olan bakış açısı ele alındı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın şampiyonluk yolunda Samsunspor’a kurumu ve şahsı adına destek verdiklerini dile getirirken, “Samsunspor bölgemizin parlayan yıldızıdır. Samsunspor’u daha da iyi yerlere getirmek bu ilde yaşayan, buranın ekmeğini yiyen herkesin görevidir. Başarıdan başarıya koşan takımımız için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bir takım düşünün ki şu anda küllerinden yeniden doğmak üzere. Burada bize düşen görev ise takımımızı zirvede yalnız bırakmamak” diye konuştu.
1965 ÜNİSAM Başkan Yardımcısı Mustafa Samancı ve beraberindeki heyet, SAMÜ’de dernek faaliyetleri için Rektör Aydın ile istişarelerde bulundu. Ziyaret 1965 ÜNİSAM’ın Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a atkı hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Rektör Aydın:

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