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Rektör Aydın: “Üniversite iş birlikleri bölgemize dinamizm katacak”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı İlkadım Rektörlük Ofisi’nde ziyaret etti.
Üniversiteler arası iş birliklerinin ve üniversitelerin güncel durumlarının istişare edildiği görüşmede, Samsun’un Çorum’un ve bölgenin gelişimi gibi konular da ele alındı. Samsun Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel ve kültürel faaliyetlerle Samsun’a olumlu katkılar sağladığını, üniversitede gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Aydın’a çalışmalarında başarı dileyerek yapılacak iş birliklerinde her zaman bir arada olmak istediklerini söyledi. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için üniversitelerin bilim üretimi bağlamında önemli bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Çalışmalarımızla ve iş birlikleri ile üniversitemizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu kapsamda hem Samsun Üniversitesi’ni hem de Hitit Üniversitesi gibi bölgemizin güzide üniversiteleriyle iş birlikleri geliştirmek üniversitemizin ve bölgenin gelişimine bir dinamizm getirecektir" dedi.
Yeni akademik yılda gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında istişarelerin yapıldığı ziyarette Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Prof. Dr. Mahmut Aydın karşılıklı memnuniyetlerini dile getirerek birbirlerine teşekkürlerini sundular. Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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