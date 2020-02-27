Rektör Bağ: "Sadece bilimde değill sanat ve sporda da yenilikleri takip ediyoruz"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ olarak sadece bilimde değil aynı zamanda sanatta ve sporda da yenilikleri takip ederek öğrencilerine dünya ile eşit şartlarda yetişmiş bireyler olabilmeleri gayreti içinde olduklarını kaydetti.

PAÜ içerisinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan tenis kortları ve tenis-voleybol salonu inşaatında Rektör Bağ tarafından incelemelerde bulunuldu. PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi içerisinde yer alan Konuk Evi yanında yer alan tenis kortları ve tenis-voleybol salonunu inşaatında sona yaklaşılırken inceleme gezisine Rektör Bağ’ın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ile yetkililer katıldı. Rektör Bağ ve beraberindeki heyet ilk olarak hem tenis hem voleybol sahası olarak kullanılabilecek olan ve yaklaşık bin metrekare kapalı alanı bulunan kapalı salonda yapılan çalışmaları inceledi. Burada yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yapımında sona gelinen ve toplam 8 bin 450 metrekare alan içinde içerisinde bin metrekare kapalı alana sahip, tenis ve voleybol müsabakalarının oynanabileceği bir adet kapalı salon, toplam 2 bin metre kare alan üzerinde bir tanesi toprak olmak üzere üç adet açık tenis kortu, bir açık basketbol sahası ve 350 metre uzunluğunda bir tartan pistin bulunduğu spor kompleksinin yapılacak çevre düzenlemeleri sonunda PAÜ ailesinin hizmetine sunulması planlanıyor.