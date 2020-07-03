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  4. Rektör Beydemir İnegöl’de temaslarda bulundu

Rektör Beydemir İnegöl’de temaslarda bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 03.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Bursa’nın İnegöl ilçesine gitti.
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir İnegöl’de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Rektör Beydemir, ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretler sonunda Rektör Beydemir, üniversite anı tabağı hediye etti.

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Sabah
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İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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