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Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama

MERSİN HABERLERİ  | 05.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof.

Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, karantinanın ardından ikinci testi yaptırmak için MEÜ Hastanesine gelen pozitif hastaların test yapılmadan geri çevrildiği iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Çamsarı, DSÖ ve Sağlık Bakanlığı otoritelerince bilimsel veriler ışığında bu hastaların tekrar test edilmesinin gereksiz olduğunun belirtildiğini bildirdi.
Rektör Çamsarı, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, MEÜ Hastanesinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada kaldıktan sonra iyileşip iyileşmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların, test için hastaneye gittiklerinde test yapılmadan geri gönderildikleri iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çamsarı, MEÜ Hastanesinde korona virüs (Covid-19) hastalarının takip ve tedavilerinin, Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri ile de uyumlu “Covid-19 Rehberi” çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Çamsarı, “Hastalar, hastalığın şiddetine göre evde veya hastaneye yatırılarak tedavi edilmekte; evde tedavi edilen hastalar da Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce yakından takip edilmekte ve gerektiğinde tekrar hastaneye davet edilmektedir. Bazı hastaların gereksiz olduğu halde (hekim muayenesi sonrasında) test yaptırma isteği hasta açısından ek bir risk oluşturmakta ve yoğun çalışan Covid polikliniğine başvuru sırasında enfekte olma ihtimalini arttırmaktadır” dedi.

“Tedavilerinin ardından tekrar test edilmeleri gerekli değil”
“Rehberde, ‘Hastaların Evde İzlemi’ ve ‘İzolasyonun Sonlandırılması’ bölümlerinde vurgulandığı üzere Covid-19 PCR testi pozitif bulunup evde tedavi ve izole edilen hastaların tedavi bitiminden sonra tekrar test edilmeleri gerekli değildir” diyen Çamsarı, son zamanlardaki hasta yoğunluğu da dikkate alındığında bu hastaların tekrar test edilmelerinin, gerçekten test edilmesi gereken hastaların testlerinde aksaklıklara ve gecikmelere neden olacağını vurguladı.
Çamsarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Basında 4 Eylül tarihinde çıkan ‘Son dakika... Mersin Üniversitesi Hastanesinde corona testi skandalı!’ başlıklı, PCR testi pozitif bulunup evde tedavisi tamamlanan, tedavi bitiminde iyileşip iyileşmediğini öğrenmek üzere hastanemize başvuran hastaya test yapılmamasını skandal olarak niteleyen haber gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, gerek uluslararası (Dünya Sağlık Örgütü) gerekse ulusal (Sağlık Bakanlığı) sağlık otoritelerince bilimsel veriler ışığında bu hastaların tekrar test edilmesinin gereksiz olduğu vurgulanırken, haber içeriğinde yer alan, konunun uzmanı olmayan kişilerce coronaya yakalanan hastaların iyileşip iyileşmediğini anlamaları için tekrar test yaptırmaları gerektiği şeklindeki açıklamalar bilimsel verilere dayanmamaktadır. Günde yaklaşık 600 Covid-19 testi yapılan Covid PCR laboratuarımız ülkemizin en başarılı iki Covid laboratuarından biri seçilmişken, bu tür açıklamalar hastanemizde yaklaşık 6 aydır cansiperane çalışan sağlık personelinin çalışma azmi ve motivasyonuna, dolayısıyla Mersin halkının kaliteli hizmet alma sürecine zarar vermektedir. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreçten geçilirken destek vermesi beklenen kişi ve kurumların tavrı da oldukça düşündürücüdür. Haberle ilgili hukuki hakkımız mahfuzdur.”

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