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Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Kampüsü’ndeki sokak hayvanlarını besledi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteye ait Yunus Emre Kampüsü’nde yaşayan sokak hayvanlarını besledi ve kulübelerinin önlerine su bıraktı. Dün akşam iftar öncesinde kampüsü bisikletle ziyaret eden Rektör Çomaklı, kampüsteki hayvanları beslerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü’nü de etiketleyerek şu notla paylaştı:
“İftar öncesi nöbet sırası bende bugün. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, siz yoktunuz ama sizi aratmıyoruz. Kampüste sizinle yaptığımız kulübeler çok iyi oldu, hem kediler hem köpekler hem de kuşlar nasipleniyor. Kirpi de var bu arada.”

Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

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