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Rektör Çomaklı, Tümgeneral Uzun ile bir araya geldi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.12.2020 18:14 | Son Güncelleme

9.

Rektör Çomaklı, Tümgeneral Uzun ile bir araya geldi

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.
Tümgeneral Uzun’u Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğu Tümgeneral Erhan Uzun ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette, Erzurum’un her şeyin en iyisine layık bir şehir olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu kadim şehir için her kesimden insanın görevini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Şehrin kalkınması ve ilerleme kaydedebilmesi için kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağını belirten Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğine paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyacağını ifade etti.
Tümgeneral Erhan Uzun ise Rektör Çomaklı’ya misafirperverliği için teşekkür ederek, tarihsel süreçte kendisine şanıyla yer edinmiş Dadaşlar Diyarı Erzurum’a hizmet etmekten daima gurur duyduğunu söyledi.

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