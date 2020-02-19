Rektör Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı üyeleriyle buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliğini ziyaret etti.

TÜGVA Eskişehir Temsilciliği binasında gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve aralarında Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu vakıf üyeleriyle sohbet etti. Ziyarette TÜGVA üyeleriyle tek tek tanışan Rektör Çomaklı, TÜGVA’nın gençler, öğrenciler ve toplum için birçok alanda önemli çalışmalar yürüten, hizmetler sunan örnek sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğuna değindi. Üniversite olarak gençlik için faydalı çalışmaları desteklediklerini, bu alanda birçok işbirlikleri, protokoller yaptıklarını ve üniversitedeki öğrenci topluluklarını yeniden yapılandırarak tüm etkinliklerde başrolde öğrencilerin olduğu oldukça verimli bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Bugünün gençlerinin kendilerine emanet olduğunu ve geleceğin Türkiye’sini gençlerin inşa edeceğini söylediği konuşmasında Rektör Çomaklı, bu alanda yoğun bir mesai harcadıklarını ve Anadolu Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerin öğrenci kulüpleriyle birlikte yapıldığını, bu etkinliklerin öğrencilere fayda sağladığını belirtti. Rektör Çomaklı ayrıca, öğrencilerle birlikte 700’den fazla etkinliğe imza attıklarını ifade etti. Gençlere tavsiyeler veren Rektör Çomaklı, ailenin ve akrabalığın önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sohbetin sonunda üyelerle özçekim yaptı.Ziyaret sonunda TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, Rektör Çomaklı’ya hediye takdim etti. Ziyaretten memnun kalan TÜGVA üyeleri Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

