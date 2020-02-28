Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen sığırcılık biriminde incelemelerde bulundu

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda mutabakata varılan İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesi ve Damızlık Hayvan Üretim Merkezi protokolü kapsamında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Sığırcılık Birimini ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Sığırcılık Birimi toplantı salonunda, üniversitenin hayvancılıkla ilgili birim yöneticileri ve akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve Mehmet Sekmen, sunum yapan Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUHAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak başta olmak üzere Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ilgili akademisyenlerinden bilgi aldı.

GUHAM Müdürü Mustafa Yaprak konuklara merkez hakkında bilgi vererek, sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık birimleri ile pilot süt ve ekmek fabrikası, proje bazlı deney hayvanları birimi ve satış kantininin çalışmalarını anlattı.

“İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesi Başladı”

Akabinde söz alan Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat ise İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesinin detaylarını anlattı.

Polat: “Atatürk Üniversitesi tarafından Mayıs 2019’da desteklenen “Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesinde, hayvan tedariki, sarf ve demirbaş malzeme alımı tamamlanarak projenin yürütülmesine başlandı. Bu süreçte Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesinin hazırlanması ve proje kapsamında iş birliği yapılmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Atatürk Üniversitesinin tarım ve hayvancılık konusuna oldukça ağırlık verdiğini söyleyen Rektör Çomaklı, bölge ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan hayvancılığın bilimsel veriler ışığında yapılması ve daha fazla verim alınması için üniversitenin tüm imkanlarını kullandığını söyledi.

“Hayvancılığın Geliştirilmesi Konusunda Yeni Projelere İhtiyacımız Var”

Erzurum’da üniversite-belediye iş birliğini en güzel şekilde sağlamak için bu tür mutabakatlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Prof. Dr. Çomaklı: “Projelerin sonuca varması konusunda her iki kurum da oldukça çaba sarf ediyor. Kurumlarımız hayvancılığı geliştirme kapsamında bölgemizin ihtiyacı olan Embriyo Nakli Ünitesinin kurulumu ile Damızlık Hayvan Üretim Merkezinin kurulmasına yönelik fikir birliğine vardı. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ortak Çalışmalar Yapmak İçin Sık Sık Bir Araya Geleceğiz”

63 yıldır ülke yükseköğretimine katkı sunan Atatürk Üniversitesinin, bulunduğu şehir ve bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Sekmen, bilimsel ve akademik çalışmaları belediye hizmetleri ile buluşturarak daha verimli sonuçlar elde etmeyi planladıklarının altını çizdi. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik olarak üstün bir performans gösteren Atatürk Üniversitesinin bu bilgi ve becerisinden faydalanmanın şehrin katma değerine önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Sekmen, gelecek dönemde de ortak çalışmalar yapmak için sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

Toplantının ardından Sığırcılık Birimlerine kısa bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen, çiftliklerde yetiştirilen hayvanların genel durumu hakkında yetkilerden bilgi aldı.

