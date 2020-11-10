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Rektör Çomaklı’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Güçlü ve ilerici, kendine güvenen fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak bize açtığı medeniyet yolunda, özgür yaşamaya devam ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. sene-i devriyesinde aynı hassasiyet ve minnettarlıkla anıyoruz.
Atatürk, “Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek baki değerlerin fâni bedenlerden üstün olduğunu, asıl önemli olanın binlerce şehit kanıyla, fedakârlık ve imanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya durdukça payidar kalacağını bize hatırlatmaktadır. Bu duygularla, ölümünün 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

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