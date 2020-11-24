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Rektör Çomaklı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bir ülkenin kalkınmışlık seviyesi, çağdaş bir ülke olma yetisi öncelikle eğittim sisteminin ne kadar başarılı olduğu ile ölçülür. Geçmişin bilgi birikimi ile yeni nesilleri geleceğe hazırlamak hem kutsal bir görev hem de milli bir meseledir. Her insanın gerek akademik gerekse insani birikiminde birçok öğretmenin emeği, gayreti ve özverisi vardır. Bu yüzden değil midir ki “Bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz” Bu vesile ile öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk nezdinde sevgi ve saygıyla andığımız öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar bu dünyadan ayrılan kıymetli öğretmenlerimizi de rahmetle yâd ederiz.”

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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