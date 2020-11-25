YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Rektör Çomaklı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Rektör Çomaklı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Günümüzde artık büyük bir sorun ve vicdan azabına dönüşen kadına yönelik şiddet, maalesef hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Oysa genelde insan özelde kadına karşı değerin en üst düzeyde olduğu dinimizin ve insanlığımızın gereği olarak daha fazla dikkat etmemiz gereken bu konu günden güne dozu artan bir seyir izlemektedir.
Bizler özellikle kadın ve şiddet kelimelerini yan yana kullanmaktan imtina ediyor ve bu gün vesilesi ile bu gibi insanlık dışı durumların yaşanmamasını umut ederek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün bir farkındalık oluşturmasını diliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:04
Öğle
12:07
İkindi
14:37
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Ender Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.