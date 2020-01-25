YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı

Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Devletimiz tüm birimleriyle seferber olmuş, büyük bir titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirler ivedilikle almıştır. Unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, aziz Türk milleti ise fedakâr ve yardımseverdir. Birbirimize daha çok kenetlendiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizle bu badireyi de kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tamdır.
Atatürk Üniversitesi olarak üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzü ve ilgili öğretim üyelerimizi Elazığ’daki olası riskleri inceleme ve tespit etme noktasında çalışma yürütmeleri için görevlendirmiş bulunmaktayız. Ekibimizin olay yeri incelemeleri ve çalışmaları sonucunda hazırladıkları “Sismolojik Ön Değerlendirme Raporu”nu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Atatürk Üniversitesi olarak aziz milletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü destek için hazır bulunduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz.
Bu duygu ve düşüncelerle; böyle bir felaketin ve acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması ümidiyle Ülkemizin başı sağ olsun...”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
İnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ adayİnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ aday
Başkan Karataş’tan taziye mesajıBaşkan Karataş’tan taziye mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.