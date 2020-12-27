YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Mesajı

Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.12.2020 21:18 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yaşanan büyük mücadelenin, topyekûn verilen istiklal savaşının kan, barut, iman, cesaret dolu şanlı ruhunu mısra mısra yüreğimize işleyen şair. İstiklal marşımızı her gün bayrak bayrak göndere çektiren, önünde koca bir milleti tek bir yüreğe döndüren, bir daha yazılmasın diye her satırına binlerce şehidin duasını ekleyen şair.
Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma, “Gâzî” dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın!
diyerek son nefesini veren, vatan ve istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84. Yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:28
Öğle
12:21
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Fılız Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Horasan Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.