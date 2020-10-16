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Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 16.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ve YÖK himayesinde düzenlenen ’2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen 2020-2021 Akademik Yıl Açılış törenine devlet erkanı, YÖK üyeleri ve bütün üniversite rektörleri katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bakanlar, büyükelçilerin ve rektörlerin yanı sıra YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrencilerin de hazır bulunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye’nin eğitim alanında ortaya koyduğu gelişim, hizmet ve projelere değindi.
Yeni akademik yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ayrıca, YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin de müjdesini paylaştı. Anadolu’daki az gelişen üniversiteler ile gelişmiş üniversitelerin öğrencilerinin eğitimine yönelik olarak yeni adımlar atıldığına değindi. Bu adımlar kapsamında Anadolu’da yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirilerek, eşleşme yapılan üniversitelerin öğrencileri, diğer üniversitelerin programlarına iştirak edebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programın da, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçirileceğini ifade etti.
Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verildi.

Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı

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