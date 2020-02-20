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Rektör Coşkun Demirözü’nde öğrencilerle bir araya geldi

BAYBURT HABERLERİ  | 20.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyarette, Demirözü Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve personelleriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Rektör Coşkun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve taleplerini de dinleme imkânı bulan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği Geleneksel Kış Festivali ‘Kop Fest’in 22 Şubat Cumartesi günü Kop Dağı Kayak Tesislerinde gerçekleştirileceği müjdesini paylaştı.
Ziyarette ayrıca, Rektör Coşkun’un başkanlığında Demirözü Meslek Yüksekokulu 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi Akademik Kurul toplantısı da yapıldı.

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